Presa mulher acusada de atear fogo em pensionista A polícia prendeu nesta quarta-feira, 1º, a funcionária pública Solange Ferreira dos Santos, de 44 anos, acusada de ter ateado fogo numa pensionista do INSS na porta de um banco em São Gonçalo, na Grande Rio, na tarde de terça. Segundo a polícia, Solange foi reconhecida por testemunhas na delegacia do bairro de Mutuá (72° DP). Localizada pela Polícia Militar, teria dito que problemas pessoais levaram ao descontrole. Insatisfeita com um depósito que não havia sido registrado em sua conta, Solange comprou gasolina e escolheu aleatoriamente uma das pensionistas que estavam em frente a uma agência do banco Itaú, na Avenida Feliciano Sodré. A vítima foi a aposentada Geci Peixoto Gomes, de 71 anos, que esperava uma das filhas sentada nas escadas da agência. Geci está internada em estado grave no Hospital das Clínicas de Niterói, com 60% do corpo queimado.