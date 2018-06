Presa mulher acusada de chefiar tráfico na zona leste de SP Agentes do Departamento de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc) detiveram, na sexta-feira, na zona leste da capital paulista, Joelma Leite, de 34 anos, mulher acusada de comandar boa parte do tráfico de drogas naquela região. Com Joelma, conhecida como a "Gorda da Leste", e Rivaldo José Bezerra Filho, de 29 anos, os policiais apreenderam, 200 quilos de cocaína, armas, munições e apetrechos para o manuseio da droga, além de milhares de cápsulas plásticas para acondicionar cocaína. O casal foi detido no estacionamento do Shopping Aricanduva. Em um Chevette, a dupla faria entrega de cocaína a uma pessoa, segundo a PM. Os policiais detiveram os dois quando estes decidiram mudar o local de encontro e seguiam para o cemitério da Vila Formosa. O comprador não foi encontrado. Rivaldo já esteve preso por roubo a carro, Joelma não tinha antecedentes na polícia.