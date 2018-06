Presa mulher suspeita de raptar bebê de hospital do Rio

A polícia prendeu Elaine Aparecida, acusada de sequestrar um bebê de uma maternidade em Itaperuna, no Rio de Janeiro. A prisão foi feita na quarta-feira, 22, após os agentes receberam a informação de que ela estava com uma criança de dois dias de vida no Morro do Peão, no município São José de Ubá, informou a polícia. Elaine teria sequestrado o recém-nascido na maternidade do Hospital São José do Avaí.

De acordo com a polícia, Elaine, de 28 anos, entrou no hospital vestida de branco como se fosse profissional de saúde e foi até o quarto onde estava a mãe com a criança. Ela, então, disse à mãe que levaria o bebê para o berçário e saiu com ele no colo pela porta da frente do hospital.