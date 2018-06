Presa no Rio uma das principais traficantes de armas do PCC

RIO - Agentes da Polinter (Delegacia de Capturas e Polícia Interestadual) prenderam, na manhã desta sexta-feira, 11, Andréia Maria de Oliveira Jesus no bairro da Abolição, no subúrbio do Rio. Ela é apontada como uma das principais traficantes de armas do Primeiro Comando da Capital (PCC) e teria vindo ao Rio para negociar armamentos com traficantes do Complexo da Penha, na zona norte. Andréia ficará à disposição da Justiça na sede da unidade, no Andaraí, zona norte.