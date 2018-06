Presa quadrilha acusada de assaltar 120 caminhões

Policiais paranaenses prenderam na sexta-feira, 12, em um hotel de Regente Feijó (SP) quatro integrantes de uma quadrilha que nos últimos dois anos roubou cargas de 120 caminhões nos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Foram presos Aparecido Fernandes da Costa, tido como o chefe do bando, Reginaldo Baptista de Castro, Anderson Júlio de Oliveira e Juliana Cassemiro da Silva. Os três homens são paranaenses e Juliana, de 19 anos, é paulista. "Ela era usada como "isca" para atrair os caminhoneiros. Eles davam carona para a moça e logo em seguida os outros membros do bando paravam o caminhão e dominavam o motorista", explicou o delegado Carlos Daniel dos Reis, de Cascavel (PR). O delegado contou que os caminhoneiros eram algemados e mantidos como reféns. A mulher foi levada para a cadeia feminina de Pirapozinho. Os outros três acusados estão presos no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caiuá, onde aguardam julgamento.