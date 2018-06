Presa quadrilha acusada de seqüestrar crianças Cinco pessoas foram presas nesta quinta-feira pela manhã em Praia Grande, no litoral sul paulista, acusadas de participar de dois seqüestros de crianças no Vale do Paraíba. Edson Almeida Santos, de 32 anos, Sílvio César da Silva, de 32, Donizete Abdala do Bonfim, de 36, Silvana Aparecida da Silva,de 34, e Sueli Ferreira da Silva, de 48, já tinham passagens pela polícia. A quadrilha foi levada para o Vale do Paraíba, onde é acusada de seqüestrar duas meninas de 11 anos. O primeiro seqüestro aconteceu no início de abril, quando J., filha de um empresário de Jacareí, foi levada pelos seqüestradores quando saía da escola. Ela ficou quatro dias em poder dos seqüestradores e foi libertada sem o pagamento de resgate, segundo a polícia. O outro caso aconteceu no último dia 11, em Roseira, também no Vale do Paraíba, quando uma adolescente foi encontrada em um cativeiro, em uma casa no Parque das Rosas. A vítima, filha de um empresário de Poços de Caldas (MG), dono de uma rede de farmácias, foi seqüestrada na cidade onde morava com a família e levada para Roseira. No flagrante, foram detidos o desempregado Walter Pereira de Castro e a estudante do quarto ano de Direito, Amanda Martins da Silva. Segundo a polícia, outros dois integrantes da quadrilha estão foragidos.