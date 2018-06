Presa quadrilha de roubo de carga em Barretos A polícia prendeu em Barretos, no interior de São Paulo, cinco homens acusados de integrar uma quadrilha especializada no roubo de carga. O grupo foi detido numa fazenda. Com os criminosos, foram encontradas seis pistolas, três coletes à prova de balas e um caminhão com cigarros, pneus e baterias. Parte da carga havia sido roubada em São José do Rio Preto. O bando é suspeito de praticar roubos em outras cidades da região.