Presa quadrilha de traficantes em Mato Grosso A polícia federal, com a colaboração da delegacia em Cáceres, no Mato Grosso, prendeu dois casais que integram uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas. Uma das presas é a advogada M.R.R., acusada de liderar o grupo. A advogada comprou a droga de traficantes da região de Cáceres e da Bolívia com a ajuda do seu companheiro, o peruano J.A.A.R. Ela contratou um casal para levar 14 quilos de pasta-base de cocaína para São Paulo. Quando o grupo deixou um hotel da cidade em direção a Cuiabá foram acompanhados de perto por duas equipes de policiais federais, sendo finalmente abordados no Posto da Polícia Rodoviária Federal.