Presa quadrilha de tráfico de drogas comandada por presidiário no RS

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu 17 pessoas nesta quarta-feira, 17, durante uma operação contra o tráfico de drogas e homicídios na região de Canoas, Nova Santa Rita e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A quadrilha era comandada de dentro do Presídio de Viamão.

Entre os presos estão oito homens e nove mulheres, além de dois adolescentes apreendidos. Para a ação, denominada Paranoia, foram expedidos 22 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva.

A operação foi desencadeada após oito meses de investigação. Segundo a polícia, o líder da quadrilha comandava o bando de dentro do Presídio de Viamão, juntamente com um comparsa. Os dois suspeitos de liderar o bando teriam executado o ex-comandante do tráfico de drogas do bairro Mathias Velho. A quadrilha roubava bancos, cargas, era responsável por homicídios, tráfico de drogas.

As companheiras dos traficantes passaram a comandar o tráfico de drogas quando eles foram presos. Elas foram presas hoje e encaminhadas para o Presídio Central junto dos outros presos. Na ação foram apreendidos 3,5 kg de crack, duas televisões LCD, aparelhos celulares e dinheiro.