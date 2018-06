Presa quadrilha que assaltava comerciantes em SP Foram presos nesta 5ª feira quatro integrantes de uma quadrilha que assaltava na região Central de São Paulo. Algumas vítimas reconheceram os detidos. A Polícia estima que o grupo realizava pelo menos cinco roubos por dia. Policiais militares da 3ª Companhia do 11º Batalhão receberam na noite de ontem a denúncia de que dois homens haviam roubado uma picape S- 10 carregada com tecidos de um comerciante da Rua José Paulino. Após buscas na região, os policiais conseguiram deter os dois homens em um estacionamento. Eles estavam repassando as mercadorias para outros dois homens, que também foram presos. De acordo com o oficial da PM, tenente Natal, que comandou a operação, a quadrilha roubava comerciantes da região da Luz e do Brás. Dois integrantes desta quadrilha foram reconhecidos por vítimas que compareceram ao 8º Distrito Policial, que atende a região. Com o grupo, os policiais apreenderam duas armas.