Presa quadrilha que roubava tratores em Sorocaba Policiais militares prenderam nesta segunda cinco integrantes de uma quadrilha especializada no furto de tratores e máquinas agrícolas que agia na região de Sorocaba. Para chegar ao bando, os policiais seguiram as marcas do pneu de um trator que havia sido furtado de manhã, no bairro da Campininha, em Salto de Pirapora. Uma das rodas estava com uma corrente para melhorar a tração no barro e não foi difícil acompanhar o rastro na estrada de terra. O trator foi localizado em uma chácara, no bairro Jurupará, em Piedade. No local, foram encontrados outros quatro tratores roubados em cidades da região. Cinco pessoas foram presas, entre elas o chefe do bando, Márcio Takigawa, 37 anos. Segundo o tenente Sandro Moreira Alves, que comandou a ação, o mesmo grupo é suspeito de ter furtado outros seis tratores. Os veículos eram transformados e revendidos a agricultores da própria região.