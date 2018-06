Presa quadrilha que usava mototáxi para tráfico de drogas no PR

A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que seria responsável pela distribuição de cerca de 50% da droga comercializada em Toledo, a 540 quilômetros de Curitiba, no oeste do Paraná. Somente na manhã de desta segunda-feira, 18, foram presas sete pessoas - outras três foram presas durante as investigações. De acordo com a polícia, elas usavam uma empresa de mototáxi para fazer as entregas da droga. As encomendas podiam ser feitas pela internet. De acordo com o delegado de Toledo, Alexandre Macorin, as investigações começaram em setembro do ano passado, depois de denúncias de parentes de usuários. Em razão da interceptação telefônica, foi comprovado o uso da empresa de mototáxi para o trabalho. Entre os presos, a maioria é motoboy, mas alguns tinham deixado a empresa e passaram a administrar o tráfico. Segundo a polícia, eles realizavam mais de 100 entregas de cocaína e crack por dia. Na operação, foram apreendidos computadores, cinco motocicletas, celulares, agendas e material para manipulação de drogas.