Presa suposta líder de quadrilha formada por senhoras no CE

A polícia cearense acredita ter desarticulado uma quadrilha formada por cinco senhoras acima de 50 anos. Bem vestidas, elas furtavam pertences de clientes de shoppings, lojas, padarias e até em capelas. Uma delas, Sônia Maria Barbosa, foi presa na terça-feira, 3, à tarde em uma padaria da Aldeota, bairro nobre de Fortaleza. A mulher é apontada como a líder do grupo que já vinha sendo investigado pela polícia havia três meses. Sônia foi reconhecida como sendo uma das mulheres filmadas pelo circuito de um shopping da cidade. As imagens mostram as senhoras chegando juntas em um táxi. Dentro do shopping, elas se dividem. De acordo com o inspetor Ely Miranda, enquanto quatro delas distraiam as vítimas, pedindo uma informação qualquer, uma outra furtava cartões e dinheiro. Sônia foi flagrada tirando R$ 100 de uma cliente de uma padaria. O dono do estabelecimento, Érico Machado, acionou policiais do Ronda do Quarteirão, polícia que atua nos bairros de Fortaleza. Ele disse que Sônia já havia feito uma compra de R$ 200, na padaria, 19 dias atrás, com um cartão de crédito roubado. No 2º Distrito Policial, para onde foi levada, Sônia negou o furto e não se reconheceu nas imagens.