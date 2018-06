Presas 19 pessoas por roubar R$ 10 milhões Por conta de investigações do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 19 pessoas acusadas de integrar uma quadrilha especializada em roubos com uso de cartões clonados e senhas bancárias obtidas pela internet foram presas ontem. A estimativa da polícia é de que, em três anos e meio de atividade, o bando teria desviado R$ 10 milhões de contas correntes por meio de um programa espião instalado em alguns sites. Um dos detidos num condomínio de luxo de Curitiba é Romani Cutolo Bonente, de 22 anos, considerado o líder da quadrilha.