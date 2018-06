Presença feminina não aumenta com Dilma no comando

Entre os detentores de cargos DAS 6, os de remuneração mais elevada, apenas 23,1% são mulheres - proporção ligeiramente inferior à observada no final do governo Luiz Inácio Lula da Silva (23,6%). Na faixa salarial imediatamente inferior (DAS 5), as mulheres são 26,3% - em dezembro passado, eram 24,9%.

Na base da pirâmide remuneratória, as servidoras ainda são minoria, mas sua participação supera a faixa dos 45%. Os dados são da edição de abril do Boletim Estatístico de Pessoal, publicação do Ministério do Planejamento.

Para especialistas e militantes pela igualdade de direitos entre os sexos, há um "telhado de vidro" que impede a ascensão profissional das mulheres no serviço público.