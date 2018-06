Presidente afirma que apoia ''todos'' os seus ministros

Depois de participar da cerimônia de apresentação dos novos oficiais-generais, a presidente Dilma disse que "todos" os ministros contam com seu apoio.

Questionada, especificamente, se os ministros da Agricultura, Wagner Rossi, e do Turismo, Pedro Novais, ambos do PMDB, continuavam sendo apoiados, ela declarou: "Todos".

Rossi entusiasmou-se com o sinal de prestígio emitido pela presidente, Após uma reunião com o secretariado para transmitir a informação de que vai se manter no cargo, o ministro fez uma ação inédita ao final da tarde de ontem.

Ele desfilou pelos corredores do Ministério da Agricultura e foi visitar, pela primeira vez, a redação da pasta, onde funciona a assessoria de imprensa.

"Estou firme, estou firme", repetiu aos funcionários em sua breve passagem pelas mesas e erguendo os braços com os punhos cerrados tentando dar demonstração de força.