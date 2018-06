Presidente busca retomar acordo Mercosul-UE A presidente Dilma Rousseff começa hoje, por Bruxelas, um esforço de aproximação com a União Europeia no momento em que a zona do euro atravessa a pior crise de sua história. Com o objetivo de aumentar a parceria comercial, que no primeiro semestre atingiu um nível recorde, a presidente vai tentar avançar nas negociações por um acordo de livre comércio entre UE e Mercosul, cujas discussões foram retomadas, mas ainda não resultaram em efeitos práticos.