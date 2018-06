Presidente critica Aerolula e pede avião melhor para Dilma

Em entrevista no canteiro das obras da usina hidrelétrica de Estreito, na divisa do Maranhão com Tocantins, ele aproveitou para ironizar as críticas à decisão tomada no início de seu governo de adquirir o Airbus-319, batizado pela imprensa de Aerolula, que poderá, no próximo governo, ser substituído por um avião mais eficiente.

"Acabou aquela bobagem do Aerolula", disse. "Agora, estou chateado porque vou deixar a Presidência e não vou levar o avião comigo."

Ainda em tom de ironia, propôs uma campanha da imprensa para ficar com o Aerolula após deixar o governo. "Poderia fazer uma campanha e levar o avião comigo", disse. Ele avaliou que a autonomia de 12 horas de voo do Aerolula não atende à demanda das viagens mais longas da Presidência. "É uma vergonha ter um avião de apenas 12 horas de autonomia."