Presidente critica situação de presos em Guantánamo Na semana em que vai receber o americano Barack Obama, a presidente Dilma Rousseff comparou a questão dos direitos humanos no Irã à prisão que os EUA mantêm em Guantánamo. "Se não concordo com o apedrejamento de mulheres, eu também não posso concordar com gente presa a vida inteira sem julgamento (na base de Guantánamo)", afirmou a presidente, em entrevista publicada ontem pelo jornal Valor Econômico.