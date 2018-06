Presidente da Agência Espacial será novo chefe da Infraero O presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), Sérgio Gaudenzi, foi escolhido para ser o novo presidente da Infraero pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim, que indicou neste sábado a possibilidade de mais mudanças na estatal que administra aeroportos no país. "Estou convocando ... uma reunião extraordinária do conselho (da Infraero) na segunda-feira para exoneração do brigadeiro J. Carlos (Pereira) e a eleição do novo presidente que será proposto ao conselho que será o doutor Sérgio Gaudenzi", afirmou Jobim neste sábado a jornalistas no Amazonas. Jobim, que assumiu o cargo dias depois do pior acidente da aviação brasileira, que envolveu um Airbus A320 da TAM e matou 199 pessoas em São Paulo, acrescentou ainda que será examinado "o conjunto de toda a diretoria e de todo o conjunto da Infraero". "Evidentemente que a tendência é a renovação completa", disse. Gaudenzi substituirá o brigadeiro José Carlos Pereira, que assumiu a presidência da estatal em 27 de março de 2006 e esteve no cargo durante um período repleto de problemas na aviação brasileira, iniciado com o acidente entre o avião da Gol e o Legacy, em setembro de 2006. Natural da Bahia, Gaudenzi é engenheiro civil pela Escola Politécnica da Universidade Federal do mesmo Estado. Foi deputado estadual, federal, e assumiu diversos cargos públicos no Executivo local. Uma fonte do ministério informou, neste sábado, que o governo decidiu realizar uma obra definitiva na pista principal do aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos, que já está recebendo vôos que operavam em Congonhas, antes da tragédia. Inicialmente, o governo tinha a intenção de realizar apenas uma reforma na pista principal de Cumbica, no curto prazo. A obra definitiva ficaria para fevereiro de 2008. Apesar da decisão de antecipar a obra na pista de Cumbica, o governo ainda não definiu o cronograma dos trabalhos, segundo a fonte. IMPLOSÃO DO PRÉDIO A implosão do que restou do prédio da TAM Express, onde o Airbus da empresa se chocou no dia 17 de julho, que poderia ocorrer no domingo, não acontecerá neste final de semana. Segundo a assessoria de imprensa da TAM, a demolição não ocorrerá neste domingo porque a empresa ainda aguarda uma "resposta de um ofício encaminhado à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo". O documento, de acordo com a assessoria, é uma espécie de autorização para a realização da implosão. Ainda não há uma data definida para a realização da implosão, segundo a TAM. Na sexta-feira, familiares das vítimas do vôo 3054, acompanhados de um padre, visitaram os escombros do prédio. Durante a visita, bombeiros e funcionários da Defesa Civil explicaram aos parentes o processo de resgate dos corpos e materiais da aeronave, para mostrar que todos os procedimentos possíveis foram realizados e que não há mais nada a ser feito nas buscas no local. (Com reportagem adicional de Natuza Nery, em Brasília, e Fernanda Ezabella, em São Paulo)