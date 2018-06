Presidente da Infraero anuncia redução do tráfego em Congonhas O presidente da Infraero, tenente-brigadeiro José Carlos Pereira, anunciou nesta quinta-feira que o tráfego aéreo em Congonhas será reduzido, após o acidente com um Airbus A320 da TAM . "A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) chegou a algumas conclusões e vai reduzir para pelo menos 35 ou 36 movimentos hora", disse Pereira a jornalistas, sobre o tráfego em Congonhas. Ele procurou assegurar que a pista principal do aeroporto não teve relação com o acidente, ocorrido na última terça-feira. "Eu garanto que a pista não tem nada a ver com o acidente", disse Pereira. (Por Natuza Nery)