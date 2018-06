Presidente da Michelin e dois funcionários estavam no Airbus

A fabricante de pneus francesa Michelin informou nesta segunda-feira, 1, que três de seus funcionários estavam no Airbus A330 desaparecido na noite de domingo, 31.

Estavam no voo da Air France o presidente da Michelin América do Sul, Luiz Roberto Anastácio, de 50 anos, o diretor de informática Antonio Gueiros, de 46 anos, e a funcionária da Michelin França, Cristine Pieraerts. A equipe saiu do Rio de Janeiro, onde fica a sede da Michelin Brasil, com destino à matriz da empresa, em Paris.

O carioca Anastácio trabalhava há 27 anos na Michelin e assumiu há um mês a presidência da companhia na América do Sul. Casado, morava com a esposa e dois filhos no Rio de Janeiro. Fazia frequentemente a linha aérea com destino a Paris. Gueiros também vivia com a família, esposa e dois filhos na capital fluminense.