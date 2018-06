Presidente divide mesa com grevista que inquieta Serra Nos domínios de Lula e do PT, Bebel Noronha, a sindicalista que inquieta o governo José Serra (PSDB) - há 19 dias ela conduz a greve dos professores - roubou a cena ontem no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Sob aplausos de 300 pessoas ela sentou-se à mesa com o presidente e a ministra Dilma Rousseff na abertura do 2º Congresso das Mulheres Metalúrgicas. Ganhou elogios do presidente do sindicato, Sérgio Nobre, que a chamou de "nossa querida", e até camiseta roxa, igual à que Lula e Dilma ganharam. "Cumpro meu papel", disse ela depois. "Sou sindicalista, eleita pela base. Eu estou no lugar certo." FAUSTO MACEDO