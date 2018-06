Presidente do BNDES já se vê ministro Por três vezes, ontem, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, portou-se como se já que estivesse indicado para suceder a Guido Mantega no próximo governo. Em palestra sobre o BNDES e a economia brasileira no Wilson Center, em Washington, o ex-embaixador dos Estados Unidos em Brasília Anthony Harrington citou uma reportagem da revista Economist, publicada há duas semanas, que mencionava Coutinho como o ministro da Fazenda de um eventual governo da petista Dilma Rousseff.