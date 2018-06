Presidente do Congresso fez voo secreto a Macapá As autoridades da Aeronáutica, que controlam as rotas entre Brasília e a capital do Amapá e estavam em estado de alerta por causa da Operação Mãos Limpas da Polícia Federal, detectaram no início desta semana um voo especial. O presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney (PMDB-AP), tentou contratar um voo entre Brasília e Macapá, mas exigiu que a empresa fizesse o serviço sem deixar rastros.