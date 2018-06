Presidente do Senado emplaca nomes na Anatel

Mesquita é o secretário de Comunicação Social, encarregado também do funcionamento da mídia eletrônica. Virgínia é a responsável pelo projeto de expansão da rede da rádio e TV Senado. Eles informam que a Mesa Diretora aprovou o projeto de estender a TV Senado digital em todo o País, em convênios com as Assembleias Legislativas e, em alguns locais, com a Câmara.

Com 12 membros, o Conselho Consultivo da Anatel tem representantes do Senado, da Câmara, do Executivo, de entidades de classe das prestadoras de serviços de telecomunicações, de entidade dos usuários e entidades representativas da sociedade. Os conselheiros "opinam" sobre plano geral das metas de universalização de serviços.