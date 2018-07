Presidente do Sindicato dos Motoristas de Ônibus é preso em SP O Ministério Público do Estado de São Paulo informou que o presidente do sindicato dos Motoristas e Conradores de ônibus de São Paulo, Edvaldo Santiago, e mais quatro diretores da entidade e outras três pessoas foram presas esta manhã. O presidente do sindicato estava acompanhado de três seguranças, entre eles, um policial que não tinha porte de armas. Edvaldo Santiago foi preso em casa e todos os detidos foram levados para a sede da Superintendência da Polícia Federal. No bairro da Lapa. Os diretores do sindicato dos Motoristas e Cobradores de ônibus estão sendo acusados nos últimos tempos de envolvimento com crime organizado e com esquemas de empresários do setor de ônibus para realização de greves na cidade de São Paulo.