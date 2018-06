Presidente do STF insiste em aumento de salários no Judiciário

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Cézar Peluso, insistiu ontem na necessidade de reajustar salários dos servidores do Judiciário, mesmo depois de o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciar cortes no Orçamento da União para o ano que vem e falar em adiar qualquer reajuste para os servidores da Justiça.

Peluso, que disse não ter lido os jornais nem tomado conhecimento das declarações do ministro da Fazenda, garante que a reivindicação não tem nada de "espetaculoso ou de exagero". Ele classificou de "pura invenção" as informações de que o Judiciário pretende um aumento de 56%. "Não sei de onde retiraram esse número mágico", comentou.

De acordo com Peluso, a necessidade do aumento está no fato de diariamente ele assinar exoneração de funcionários do Supremo. "Eles vão para cargos semelhantes no Executivo e no Legislativo para ganhar muito mais e nós não podemos segurar. É isso que temos de tentar consertar", argumentou.

Parcelamento. O ministro garantiu, contudo, que a reivindicação do Judiciário não é para ser atendida de uma única vez. "Nós queremos, dentro das possibilidades orçamentárias - e ninguém quer impor ao País um esforço extraordinário para dar um aumento - fazer o que é possível ao longo do tempo para permitir que esses cargos que exercem funções análogas nos três Poderes tenham remuneração análoga", defendeu Peluso.

E concluiu: "Não precisa ser igual, mas que permita que o Judiciário também consiga reter seus quadros de maior excelência, sem ser atraídos pelos melhores salários de outros Poderes. Não tem nada de espetaculoso, nem de exagero."