Presidente do TSE promete rigor contra abusos

O ministro Ricardo Lewandowski tomou posse ontem como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prometendo que o "arsenal de medidas" da Justiça será usado para punir os candidatos que cometerem irregularidades na campanha como propaganda indevida, abuso de poder e compra de votos.

Lewandowski comandará as eleições marcadas para outubro. A cerimônia foi assistida pelos chefes dos três Poderes, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já sofreu duas punições do TSE. As multas somam R$ 15 mil, por ter feito propaganda eleitoral antecipada em favor de sua candidata ao Planalto, a ex-ministra Dilma Rousseff.

Também esteve no tribunal o pré-candidato à Presidência pelo PSDB, José Serra, que foi o primeiro da fila de cumprimentos. A ex-ministra Dilma não compareceu à posse.

Em seu discurso, Lewandowski disse que, "para fazer prevalecer a livre manifestação da vontade do eleitor", a Justiça Eleitoral conta "com arsenal de medidas legais, das quais não hesitará fazer uso com o máximo rigor, em especial para coibir o financiamento ilegal de campanhas, a propaganda eleitoral indevida, o abuso do poder político ou econômico, a captação ilícita de sufrágio e as condutas vedadas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos".

Sucessão. Ele sucede o ministro Carlos Ayres Britto na presidência do TSE. Britto foi um dos maiores críticos da atuação de Lula em favor da ex-ministra Dilma. Durante julgamentos na corte, ele disse que há uma mistura de projeto de governo com projeto de poder. "Ninguém foi eleito para fazer o seu sucessor", declarou Ayres Britto na ocasião.

O novo presidente do TSE disse que o voto "deve defluir diretamente da vontade do eleitor, sem intermediação de quem quer que seja, e mostrar-se livre de pressões de qualquer espécie".

Lewandowski afirmou que em breve todos os eleitores serão identificados pelo sistema biométrico, que impede um votar no lugar do outro. Ele criticou a judicialização das disputas eleitorais, destacando que a Justiça não deve protagonizar o processo eleitoral, mas criar condições para que ele transcorra de forma regular. "A Justiça Eleitoral deixará que seus atores resolvam as disputas, de modo a permitir que a tenra planta da democracia, semeada pelos constituintes de 1988, possa encontrar forças em suas próprias raízes", disse.

"(O voto) Pressupõe ainda não apenas a pessoalidade de seu exercício, como também a ausência de qualquer possibilidade de identificação do eleitor"