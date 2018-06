Presidente eleita passa por exame oftalmológico A presidente eleita Dilma Rousseff fez ontem à noite uma consulta de rotina no Centro Brasileiro da Visão (CBV), clínica oftalmológica localizada no Plano Piloto, em Brasília. Dilma chegou às 19h20, após deixar o Centro Cultural Banco do Brasil, onde participou de seminário sobre saúde com aliados e representantes da área médica.