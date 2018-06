Presidente fez acerto para não virar refém

A estratégia, às vésperas do recesso parlamentar, deu resultado: na tarde de ontem, o Planalto comemorava o depoimento, na Comissão de Infraestrutura do Senado, do diretor afastado do Dnit, Luiz Antonio Pagot. Apresentado por alguns companheiros como "homem bomba", depôs durante quatro horas, diante dos senadores, elogiou Dilma e em nenhum momento pôs a faca no pescoço do governo. Amigo de Maggi, que recusou convite para ser ministro dos Transportes, Pagot quis mostrar seu poder de "colaboração" com o governo. Em troca, o PR espera compensações: perdeu o ministro Alfredo Nascimento, no rastro das denúncias de corrupção que atingiram os Transportes, mas quer de volta o comando do Dnit e da Valec, a estatal de ferrovias.

Dilma já avisou que Pagot não volta, mas encarregou a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti (PT), das negociações com o PR. A presidente quis dar uma demonstração de força ao escolher Paulo Sérgio Passos para o lugar de Nascimento, sem avisar a cúpula do PR. Embora Passos seja filiado, o partido não o queria na cadeira e avalia que a escolha foi da "cota pessoal" de Dilma. "Não temos nada contra Paulo Sérgio Passos. O nosso desconforto é com a maneira de o governo tratar a base", argumentou o líder do PR, Lincoln Portela (MG).

À tarde, deputados do PR diziam que não vão comparecer hoje ao coquetel oferecido por Dilma no Alvorada. O líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN), entrou em campo. "Fiz um apelo para que o PR vá. É um gesto importante da presidente." O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), e o do PTB, Jovair Arantes (GO), também procuraram lideranças do PR para apagar o incêndio político.

O gesto de Dilma ao anunciar Passos à revelia do PR na Câmara foi cuidadosamente planejado - para evitar comentários de que cedia ao "toma lá dá cá" à véspera de Pagot depor. "Mas o PR não precisa se preocupar porque o PT não vai reivindicar cargos no Dnit e na Valec", disse ao Estado um petista com trânsito no Planalto.