Presidente interino da Infraero toma posse nesta sexta

O brigadeiro-do-ar, Cleonilson Nicácio Silva, atual diretor de Operações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), toma posse interinamente, às 10h30 desta sexta-feira, 19, no cargo de presidente da estatal responsável pela administração de 67 aeroportos do País. Ele assume o lugar de Sérgio Gaudenzi, que pediu demissão do cargo há duas semanas. A Assessoria de imprensa da Infraero informou que a posse do presidente interino será em uma cerimônia simples, na sede da empresa, com a presença de funcionários. Gaudenzi entregou a carta de demissão ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, no dia 2 deste mês, afirmando que não concorda com a privatização pontual de aeroportos decidida pelo governo federal como alternativa para melhorar a infra-estrutura aeroportuária do País. Gaudenzi defendia a abertura do capital da Infraero como solução para o financiamento do setor aéreo.