Presidente passa carnaval no RN Dilma Rousseff deve desembarcar hoje, em Natal, para passar o carnaval ao lado da filha, do neto e da mãe no hotel do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. É a primeira vez que um presidente decide ficar nessas instalações da Aeronáutica. Dilma poderá descansar e tomar banho de mar, longe de curiosos.