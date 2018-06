Presidente vai ao velório da mãe de Chico no Rio O presidente Lula foi ontem ao Rio para o velório de Maria Amélia Buarque de Hollanda, mãe do compositor Chico Buarque de Hollanda, no cemitério Memorial do Carmo, na zona norte. Chegou acompanhado do governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), e ficou 40 minutos no local. Amiga de Lula, Memélia (apelido que ganhou da neta Bebel Gilberto) foi uma das fundadoras do PT. Ela morreu aos 100 anos, na quinta-feira. Pintora e pianista, teve sete filhos, 14 netos e 14 bisnetos.