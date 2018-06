Preso acusado de ameaçar de morte deputado de SP Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)prenderam Marcos Franco de Camargo, acusado de cometer oito homicídios e de ameaçar de morte o deputado estadual Roberval Conte Lopes (PPB). De acordo com a Polícia Civil, o bandido, que também estaria envolvido com o tráfico de entorpecentes, vinha sendo investigado desde janeiro e foi preso na Vila Maria, zona norte da capital. Ele está detido na sede do DHPP. Integrante da bancada da segurança da Assembléia Legislativa, Conte Lopes é ex-capitão da Polícia Militar, pertenceu às Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, onde ganhou fama de matador. O deputado é um crítico feroz das entidades que defendem os direitos humanos.