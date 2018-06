Preso acusado de gerenciar tráfico em favela do Complexo da Maré

SÃO PAULO - Michel de Souza Malveira, conhecido como Mangolê, de 28 anos, foi preso nesta quarta-feira, 1º, por policiais da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (DRAE) do Rio. Segundo a polícia, ele é o gerente geral do tráfico de drogas e armas na Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, zona norte carioca.

Conforme a polícia, a comunidade é chefiada por Marcelo Santos das Dores, o Menor Pê. De acordo com os agentes, contra o traficante está expedido um mandado de prisão por associação ao tráfico. Mangolê foi preso no Shopping da Penha, na Avenida Brás de Pina. Ele não reagiu à prisão.