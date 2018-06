Preso aplica golpe e sai de cadeia de segurança máxima O detento Reginaldo de Lima, de 25 anos, fugiu ontem à tarde, do Centro de Detenção Provisória de Taubaté, no Vale do Paraíba, pela porta da frente. A cadeia é considerada de segurança máxima e atualmente está com 663 homens. O preso conseguiu fugir depois de trocar a identidade com um outro detento, que havia conseguido alvará de soltura. A fuga, que aconteceu às 16h30, só foi percebida por um agente penitenciário, por volta das 23h30, na contagem dos presos nas celas. Segundo a polícia, o detento Reginaldo de Lima, que cumpria pena de 11 anos por roubo, ficou sabendo que o preso Ezequiel dos Santos receberia alvará de soltura. A informação teria sido dada pelo próprio preso, aos companheiros de cela, depois de retornar de um depoimento no fórum da cidade na semana passada. Ao saber do alvará, Lima e os colegas de cela ameaçaram Santos para que ele deixasse o outro sair em seu lugar. Na data e horário previstos no alvará de soltura, o detento Lima se passou por Santos e conseguiu fugir. A Secretaria de Administração Penitenciária deve abrir sindicância para apurar o caso.