Preso assassino de vítima de feminicídio no Rio

RIO – Policiais militares do 27º Batalhão, em Santa Cruz, zona oeste do Rio, prenderam na tarde de sábado o assassino de Tamires Blanco, 30 anos, morta na sexta-feira,4, no Morro do Urubu, zona norte do Rio, na frente de sua filha de 11 meses.

Segundo a Polícia Militar, o batalhão chegou ao paradeiro do assassino por meio de denúncia. O criminoso estava em Nova Sepetiba, na zona oeste do Rio, de onde foi conduzido para a Delegacia de Homicídios.

O assassino é ex-companheiro da vítima e espancou a mulher até a morte. O casal estava separado. Segundo a Globonews, Tamires Blanco, deixa dois filhos pequenos.

Além deste crime, foram registrados este ano o assassinato de uma mulher pelo marido com golpes de marretas em Itaguaí, município a 60 km do Rio, e Marcelle Rodrigues da Silva, 27, morta a facadas dentro de casa também pelo marido, na frente do filho de 7 anos.

Na virada do ano, o filho do presidente da Câmara dos Vereadores do Rio Fabio Tuffy Felippe foi preso após espancar por três horas a mulher, Christini, que resistiu ao crime mas teve o rosto desfigurado.