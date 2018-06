Preso bandido trapalhão que matou comparsa Depois de um dia de investigações, policiais civis de Ribeirão Pires, no grande ABC, detiveram o assaltante Patrick Renato Xavier, de 20 anos, em sua própria casa, no Jardim Valentino, mesma região, onde, no final da noite de segunda-feira, ele e seu comparsa, Ricardo Júnio Santana, 20, assaltaram um ônibus. Na ação, Ricardo acabou baleado pelo próprio colega e morreu.