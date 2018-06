Preso bando que assaltava casas no litoral norte de SP A polícia de Caraguatatuba, litoral Norte de São Paulo, prendeu uma quadrilha que assaltava casas de turistas. Segundo informações do Bom Dia SP, da Rede Globo, o bando prendeu, ontem, 18 pessoas de Guarulhos que estavam passando o feriado em uma casa em Perequê Mirim, na divisa de Caraguatatuba com São Sebastião. Os turistas foram presos em quartos separados durante duas horas, enquanto a quadrilha agia. Após um telefonema anônimo, a polícia conseguiu prender em Caraguatatuba a quadrilha que estava com oito aparelhos celulares, três motocicletas, R$ 700 em dinheiro, toca-fitas, instrumentos musicais, roupas e mochilas. A polícia está à procura de mais um integrante da quadrilha que conseguiu fugir.