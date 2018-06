Preso bando que assaltava turistas em Fortaleza

Foram presos nesta quarta-feira, em Fortaleza(CE), cinco integrantes de um grupo de criminosos que vinham aterrorizando, durante os finais de semana, turistas e banhistas no calçadão da Avenida Beira-Mar, um dos principais cartões-postais da capital cearense. Imagens feitas por um cinegrafista amador mostram os bandidos escolhendo, seguindo e cercando as vítimas, entre elas idosos. Alguns turistas chegam até a correr, mas são perseguidos e deixam para trás objetos de valor, que são recolhidos pelos assaltantes. Algumas das vítimas chegam a cair e, mesmo assim, não são poupadas pelo bando. Dos cinco acusados, quatro são adolescentes, com idades entre 15 e 16 anos. O chefe do bando, Francisco Anderson Carvalho Costa, 18, está entre os presos. Ele confessou sua participação em vários destes assaltos na Avenida Beira-Mar e afirmou que já praticou muitos roubos quando era adolescente. Os arrastões acontecem principalmente aos sábados e domingos, quando as gangues deixam os morros do Castelo Encantado e do Serviluz para atacar turistas no calçadão. A Polícia Militar informou que irá deslocar soldados de outras áreas para a região da Beira-Mar aos finais de semana como forma de reforçar o policiamento.