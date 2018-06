Preso brasileiro que esquartejou namorada inglesa A polícia brasileira prendeu na quinta-feira um homem acusado de decapitar e mutilar sua namorada, uma adolescente britânica, depois de uma briga relacionada a drogas, informou uma porta-voz. O brasileiro confessou ter matado Cara Marie Brug, 17, no sábado, em Goiânia, depois que ela ameaçou contar a autoridades que ele era traficante de drogas, informou à Reuters Lenita Alves de Brito, porta-voz da polícia local. Na segunda-feira, a polícia encontrou uma mala abandonada, com o corpo sem cabeça nem membros da moça. O corpo foi identificado pela mãe de Cara, a partir de fotos distribuídas pela Interpol, segundo a porta-voz. Burg dividiu apartamento por três meses com o homem que a matou. Os dois se conheceram na Grã-Bretanha, segundo Brito. A polícia encontrou drogas no apartamento dele. (Por Raymond Colitt)