Preso casal que mantinha esquema de entrega de drogas Um casal que mantinha um ´disque-drogas´, por meio de um telefone celular, foi preso na zona norte de São Paulo, por policiais do Serviço de Investigações Gerais (SIG) da 4ª Delegacia Seccional da cidade, na madrugada desta quarta-feira, 24, depois que os agentes montaram uma emboscada para pegar os dois suspeitos em flagrante. De acordo com o delegado Fábio Bolzani, depois de uma semana de investigações, os policiais ligaram no celular do casal e encomendaram cinco papelotes de cocaína, que poderiam ser entregues no local de preferência do cliente. Ao chegarem de moto no local combinado, em frente a um bar na Avenida Luís Dumont Villares, no Carandiru, por volta da 1 hora, Angelina Sarmento Oliveira, de 43 anos, desceu para entregar a droga e Claudio Márcio Dantas, de 37 anos, permaneceu no veículo. No momento do pagamento, os policiais surpreenderam a dupla, dando voz de prisão. Na casa do casal, localizada na Vila Izolina Mazzei, a polícia encontrou 141 papelotes de cocaína, três trouxinhas de maconha, uma balança de precisão manual, fitas adesivas, plásticos e tesouras, para embalar o entorpecente. Angelina já tem passagens pela polícia por roubo, furto, tráfico e porte de drogas. Já Dantas tem passagens por furto e receptação.