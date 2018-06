Preso casal que trazia 400 quilos de maconha em carro importado Os policiais militares do 29º Batalhão de Policiamento do Interior (BPM/I) não imaginavam que o Alfa Romeo, placas BZT 3132, de Foz do Iguaçu (PR), que eles pararam na noite de segunda-feira para uma averiguação de rotina, escondia uma grande quantidade de maconha. Márcio Santos da Silva e Jéssica Cabral da Silva, que estavam no carro importado, foram obrigados a parar pelos policiais na altura do quilômetro 358 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no bairro de Ana Dias, trecho de Itariri, a 150 quilômetros da capital paulista. Esta cidade fica entre o litoral sul paulista e o Vale do Ribeira. Feita a revista, os policiais encontraram dentro do veículo cerca de 400 quilos de maconha. O casal foi encaminhado e autuado em flagrante na Delegacia Seccional de Registro.