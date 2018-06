Preso é apontado como mandante de arrastão Segundo policiais do Deic, o autônomo Adanias Roberto de Lima, de 37 anos, preso no mês passado, na zona sul, foi reconhecido ontem por duas testemunhas como o mandante do roubo a um condomínio na Vila Leopoldina, na zona oeste, em junho. Para a Polícia Civil, Lima é um dos principais mentores de assaltos de São Paulo e organizaria invasões de empresas. Ele ainda teria sido reconhecido no caso da morte do investigador Rafael Ferraz Guerra.