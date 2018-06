Preso é morto durante motim no interior O preso Cleverson Aparecido Perez foi morto com golpes de estilete no sábado, durante uma rebelião na Penitenciária 1, em Itapetininga, região de Sorocaba. Outros dois presos e um agente penitenciário ficaram feridos. O tumulto começou quando os presos tentaram tomar uma ala onde estavam detentos recém-chegados, que seriam integrantes de uma facção rival. Os agentes penitenciários tentaram impedir a invasão. Houve confronto e os presos se rebelaram. Só depois de a Tropa de Choque da Polícia Militar ter entrado no presídio é que o corpo de Perez foi localizado.