Preso em Brasília suposto membro de facção criminosa do Rio

Policiais da 17ª delegacia (São Cristóvão) do Rio, prenderam em Brasília o suposto traficante Lucimar Inácio Filho, acusado de integrar uma facção criminosa na capital fluminense. Segundo o inspetor Marco Antônio Carvalho, Inácio montou duas empresas no ramo de telefonia, em Brasília, de onde trazia aparelhos celulares para fornecer aos criminosos de sua facção. Ex-policial militar no Mato Grosso, Inácio Filho deverá chegar ao Aeroporto Santos Dumont, no centro da capital, na tarde desta sexta-feira, 5.