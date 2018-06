Preso, em liberdade condicional, é apanhado com crack A partir de denúncia anônima, policiais do batalhão de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, localizaram, sexta-feira à noite, na garagem uma empresa de transporte urbano, na Rua Veneza, no Parque Santana, o traficante Roger Aparecido da Silva, de 22 anos. Em liberdade condicional, ele trabalhava como cobrador naquela empresa, mas também vendia drogas. Em sua casa, próximo dali, a polícia encontrou 401 pedras de crack, dois revólveres e munição. Roger já cumpriu parte de um pena por roubo e agora foi autuado em flagrante por tráfico. Ao voltar para prisão perderá o privilégio da progressão e deverá cumprir em cadeia o restante da pena anterior, além daquela que deverá cumprir em conseqüência desta detenção.