Preso em Minas o maníaco "fura bundas" A Polícia Militar prendeu no final da noite de sexta-feira, em Belo Horizonte, o ladrão Daniel Alves de Souza, de 32 anos, suspeito de ser o maníaco que, há um mês, vem atacando mulherescom um objeto cortante, no centro da capital. O maníaco, apelidado de "fura-bundas", em razão do local escolhido para espetar as vítimas, teria agredido ao todo 12 mulheres, três delas apenas na sexta-feira. Segundo a PM, Daniel, que é negro, alto e magro, corresponde à descrição dada pelas vítimas, mas, ao ser detido, teria admitido apenas dois ataques. Condenado recentemente por furto e roubo, o suspeito estava foragido da Justiça. Os policiais informaram que Daniel, com quem foi encontrada com uma faca de cozinha, aparenta ter problemas mentais.