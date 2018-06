Preso em São Paulo traficante procurado pela Justiça do Rio Uma denúncia anônima levou a Polícia Civil de São Paulo a prender, na tarde de segunda-feira, 8, em um hotel de São Vicente, no litoral paulista, um traficante foragido da Justiça do Rio de Janeiro. O homem, que deve responder ao crime de homicídio qualificado, era procurado desde abril de 2004. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a denúncia dava conta de que o criminoso estaria no hotel. Chegando ao local, os policiais se apresentaram na recepção e aguardaram no corredor do quarto em que P.C.S.S., de 37 anos, conhecido como Baleia", estaria hospedado. Ao sair do quarto, Baleia foi abordado e apresentou um documento de identidade falso. Após iniciarem as buscas no apartamento, os policiais ainda apreenderam duas porções de maconha. O foragido recebeu voz de prisão por uso de documento falso e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Vicente, onde aguarda para retornar ao Rio de Janeiro.